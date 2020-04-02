Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечает день рождения





В этом году Иосиф Пригожин отмечает свой день рождения в очень узком кругу семьи, в частности, компанию ему составит супруга Валерия. У звезды не получится устроить пышное мероприятие, поскольку, как и все россияне, он с женой соблюдает режим.В своём микроблоге в Instagram музыкальный продюсер активно призывает поклонников отнестись ответственно к рекомендациям властей и медиков, а также как можно меньше контактировать с чужими людьми, чтобы коронавирус не распространился дальше. Стоит отметить, что Пригожин не стал расстраиваться по поводу отсутствия большого количества гостей в своём доме. Судя по снимкам на его странице, супруги наслаждаются компанией друг друга. К тому же на данный момент у них нет возможности работать, а гастрольная деятельность и концерты отошли на другой план в связи со сложившейся ситуацией.