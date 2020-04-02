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«А Ксюшу, видно, не отпускает»: Бородина прокомментировала интервью Собчак по поводу личной жизни

Бородина прокомментировала интервью, которое недавно дала Ксения Собчак. Телеведущая отметила, что «Ксюшу, видно, не отпускает», раз та до сих пор при любом удобном случае упоминает о проблемах в личной жизни коллеги по «Дому-2».
«А Ксюшу, видно, не отпускает»: Бородина прокомментировала интервью Собчак по поводу личной жизни

В свою очередь Ксения Бородина отметила, что всегда воздерживалась от высказываний по поводу мужей дочери первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой. Однако сама Ксения Собчак подобную позицию коллеги не разделяет, и даже давая интервью с создателем «Дома-2» Валерием Комиссаровым, умудрилась упомянуть о проблемах во втором браке ведущей телестройки. В частности, бизнес-леди рассказала о том, как Курбан Омаров изменял супруге. Подобное высказывание жены Константина Богомолова ее коллега парировала жестким "Ксюшу, видно, не отпускает", намекая на давние разногласия с Собчак.

Более пяти лет назад союз Ксении Бородиной и ее нынешнего супруга действительно дал трещину: тогда знаменитость сама призналась публике в наличии проблем. Она пожаловалась, что устала от вранья Омарова и его измен. Но, несмотря на подобные заявления, со временем супругам удалось «замять» неприятную историю, и теперь, судя по публикациям Бородиной в соцсетях, их отношения стали более крепкими и доверительными.

Сейчас телеведущая «Дом-2» старается не вспоминать былое и очень эмоционально реагирует, если кто-то из подписчиков напоминает ей о непростых временах. Также остро Ксения Бородина воспринимает и вопросы фолловеров о том, чем зарабатывает на жизнь ее супруг, до сих пор держа публику в неведении по этому поводу.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:30

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