«А Ксюшу, видно, не отпускает»: Бородина прокомментировала интервью Собчак по поводу личной жизни

В свою очередь Ксения Бородина отметила, что всегда воздерживалась от высказываний по поводу мужей дочери первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой. Однако сама Ксения Собчак подобную позицию коллеги не разделяет, и даже давая интервью с создателем «Дома-2» Валерием Комиссаровым, умудрилась упомянуть о проблемах во втором браке ведущей телестройки. В частности, бизнес-леди рассказала о том, как Курбан Омаров изменял супруге. Подобное высказывание жены Константина Богомолова ее коллега парировала жестким "Ксюшу, видно, не отпускает", намекая на давние разногласия с Собчак.Более пяти лет назад союз Ксении Бородиной и ее нынешнего супруга действительно дал трещину: тогда знаменитость сама призналась публике в наличии проблем. Она пожаловалась, что устала от вранья Омарова и его измен. Но, несмотря на подобные заявления, со временем супругам удалось «замять» неприятную историю, и теперь, судя по публикациям Бородиной в соцсетях, их отношения стали более крепкими и доверительными.Сейчас телеведущая «Дом-2» старается не вспоминать былое и очень эмоционально реагирует, если кто-то из подписчиков напоминает ей о непростых временах. Также остро Ксения Бородина воспринимает и вопросы фолловеров о том, чем зарабатывает на жизнь ее супруг, до сих пор держа публику в неведении по этому поводу.