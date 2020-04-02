Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала смерть Началовой десять лет назад
Дарья Миронова, которая была участницей «Битвы экстрасенсов», предсказала смерть Юлии Началовой десять лет назад. Ясновидящая обозначила тогда 16 марта прошлого года как «фатальную дату».
На Первом канале зрители к годовщине смерти Началовой увидели биографическую картину. Главную роль исполнила Марина Орлова, которая в гриме очень была похожа на артистку. По ее словам, сцена в картине у гадалки была в жизни певицы на самом деле.
Как рассказала Миронова, знаменитость пригласила ее к себе в загородный дом. Гадалка и Юлия Началова общались на протяжении трех часов, практически до ночи. Ясновидящая раскладывала карты и рассказывала певице о том, что она видит. По ее словам, артистку не интересовали события личной жизни, больше ее беспокоила карьера. Было видно, что Юлии Началовой страшно, а Дарья Миронова увидела, что над ней висит злой рок. Участнице проекта показалось, что все правду знаменитость слышать не хотела и не не обратила внимания на названные числа.
Дарья Миронова тогда сказала, что певица сможет достичь успеха в карьере, но ей нужно пережить «фатальную дату». Юлия Началова попросила ясновидящую не открывать перед ней всю правду. Гадалка убеждена, для мира шоу-бизнеса артистка была очень мягкой. Экстрасенс подчеркнула, что бывают вещи, на которые нельзя повлиять, так как это судьба. Можно было предпринять попытки, чтобы это изменить, но в случае Юлии Началовой это не вышло.
Артистка не хотела, чтобы поклонники знали о ее состоянии здоровья и просила своего PR-менеджера Анну Исаеву все опровергать. Юлия Началова была уверена, что она быстро поправится и вновь вернется к любимой работе.
На Первом канале зрители к годовщине смерти Началовой увидели биографическую картину. Главную роль исполнила Марина Орлова, которая в гриме очень была похожа на артистку. По ее словам, сцена в картине у гадалки была в жизни певицы на самом деле.
Как рассказала Миронова, знаменитость пригласила ее к себе в загородный дом. Гадалка и Юлия Началова общались на протяжении трех часов, практически до ночи. Ясновидящая раскладывала карты и рассказывала певице о том, что она видит. По ее словам, артистку не интересовали события личной жизни, больше ее беспокоила карьера. Было видно, что Юлии Началовой страшно, а Дарья Миронова увидела, что над ней висит злой рок. Участнице проекта показалось, что все правду знаменитость слышать не хотела и не не обратила внимания на названные числа.
Дарья Миронова тогда сказала, что певица сможет достичь успеха в карьере, но ей нужно пережить «фатальную дату». Юлия Началова попросила ясновидящую не открывать перед ней всю правду. Гадалка убеждена, для мира шоу-бизнеса артистка была очень мягкой. Экстрасенс подчеркнула, что бывают вещи, на которые нельзя повлиять, так как это судьба. Можно было предпринять попытки, чтобы это изменить, но в случае Юлии Началовой это не вышло.
Артистка не хотела, чтобы поклонники знали о ее состоянии здоровья и просила своего PR-менеджера Анну Исаеву все опровергать. Юлия Началова была уверена, что она быстро поправится и вновь вернется к любимой работе.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:07