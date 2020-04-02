АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала смерть Началовой десять лет назад

Дарья Миронова, которая была участницей «Битвы экстрасенсов», предсказала смерть Юлии Началовой десять лет назад. Ясновидящая обозначила тогда 16 марта прошлого года как «фатальную дату».

Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала смерть Началовой десять лет назад


На Первом канале зрители к годовщине смерти Началовой увидели биографическую картину. Главную роль исполнила Марина Орлова, которая в гриме очень была похожа на артистку. По ее словам, сцена в картине у гадалки была в жизни певицы на самом деле.

Как рассказала Миронова, знаменитость пригласила ее к себе в загородный дом. Гадалка и Юлия Началова общались на протяжении трех часов, практически до ночи. Ясновидящая раскладывала карты и рассказывала певице о том, что она видит. По ее словам, артистку не интересовали события личной жизни, больше ее беспокоила карьера. Было видно, что Юлии Началовой страшно, а Дарья Миронова увидела, что над ней висит злой рок. Участнице проекта показалось, что все правду знаменитость слышать не хотела и не не обратила внимания на названные числа.

Дарья Миронова тогда сказала, что певица сможет достичь успеха в карьере, но ей нужно пережить «фатальную дату». Юлия Началова попросила ясновидящую не открывать перед ней всю правду. Гадалка убеждена, для мира шоу-бизнеса артистка была очень мягкой. Экстрасенс подчеркнула, что бывают вещи, на которые нельзя повлиять, так как это судьба. Можно было предпринять попытки, чтобы это изменить, но в случае Юлии Началовой это не вышло.

Артистка не хотела, чтобы поклонники знали о ее состоянии здоровья и просила своего PR-менеджера Анну Исаеву все опровергать. Юлия Началова была уверена, что она быстро поправится и вновь вернется к любимой работе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время…
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне…
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о…
«А Ксюшу, видно, не отпускает»: Бородина прокомментировала интервью Собчак по поводу личной…
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, которых хотели отправить на…
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечает день…
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон приняла решение снять обручальное…
У главы израильского Минздрава Яакова Лицмана выявили…
Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала смерть Началовой десять лет…
Жители Китая вернулись к употреблению летучих мышей после ослабления…
Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову в решении подать на развод с…
KIA приостановила продажи дизельного Sportage в…
Жанна Мартиросян рассекретила имена участников шоу «Маски» раньше…
В ФМБА считают, что вспышка COVID-19 в России завершится к…
В Ираке археологи нашли жертвенник месопотамского бога…
Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавирусной…
Учёные: Cтирка с порошком при 60°C в течении полутора часов избавит одежду от…
Кроссовер KIA Seltos продолжает оставаться лидером в своем…
«Я нахожусь в безопасности»: Евгения Медведева переехала в…
Американская разведка подозревает Китай в занижении данных по…
Биолог Джордж Виттемьер: Запрет на торговлю мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных…
Техосмотр и регистрация: Что доступно автомобилистам в период…
Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном…
Биологи из Китая рассказали, что кошки оказались самыми восприимчивыми к…
Сына радиоведущей Аллы Довлатовой Павла ночью экстренно госпитализировали в…
Российские и итальянские медики выявили новые особенности…
«Бабник и пьяница»: Подольская дала характеристику бывшему зятю Пугачевой Владимиру…
Просмотреть все новости