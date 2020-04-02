Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала смерть Началовой десять лет назад

На Первом канале зрители к годовщине смерти Началовой увидели биографическую картину. Главную роль исполнила Марина Орлова, которая в гриме очень была похожа на артистку. По ее словам, сцена в картине у гадалки была в жизни певицы на самом деле.Как рассказала Миронова, знаменитость пригласила ее к себе в загородный дом. Гадалка и Юлия Началова общались на протяжении трех часов, практически до ночи. Ясновидящая раскладывала карты и рассказывала певице о том, что она видит. По ее словам, артистку не интересовали события личной жизни, больше ее беспокоила карьера. Было видно, что Юлии Началовой страшно, а Дарья Миронова увидела, что над ней висит злой рок. Участнице проекта показалось, что все правду знаменитость слышать не хотела и не не обратила внимания на названные числа.Дарья Миронова тогда сказала, что певица сможет достичь успеха в карьере, но ей нужно пережить «фатальную дату». Юлия Началова попросила ясновидящую не открывать перед ней всю правду. Гадалка убеждена, для мира шоу-бизнеса артистка была очень мягкой. Экстрасенс подчеркнула, что бывают вещи, на которые нельзя повлиять, так как это судьба. Можно было предпринять попытки, чтобы это изменить, но в случае Юлии Началовой это не вышло.Артистка не хотела, чтобы поклонники знали о ее состоянии здоровья и просила своего PR-менеджера Анну Исаеву все опровергать. Юлия Началова была уверена, что она быстро поправится и вновь вернется к любимой работе.