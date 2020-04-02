Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон приняла решение снять обручальное кольцо





Зарубежные СМИ обеспокоены ситуацией, которая происходит в семье герцогов Кембриджских. Недавно Кейт Миддлтон была замечена без обручального кольца. Всё чаще на официальной странице в Instagram начали публиковать фотографии, посвященные рабочим моментам членов королевской семьи, на которых можно заметить данный нюанс. Герцоги Кембриджские пребывают в режиме самоизоляции, по этой причине они отменили все встречи и находятся только дома.Однако ранее герцогиня Кембриджская, даже оставаясь во дворце, во время неофициальных мероприятий, предпочитала не отказываться от обручального кольца. Лишь в январе 2018 года при посещении лондонского детского медицинского центра она была вынуждена снять украшение. Это было сделано для того, чтобы внешний вид соответствовал политике медицинского учреждения. На данный момент видимых поводов для отказа от обручального кольцо у Кейт Миддлтон не было, однако она всё же решила так поступить. При этом не все восприняли это всерьёз, однако большинство жителей Великобритании решили, что между герцогами Кембриджскими произошел конфликт.