Жанна Мартиросян рассекретила имена участников шоу «Маски» раньше времени

Жена Гарика Мартиросяна Жанна опубликовала на своей странице в Instagram список тех, кто скрывается под масками в новом телепроекте. Автор книги «Дневник жены юмориста» рассекретила 12 имен представителей мира шоу-бизнеса, чем вызвала негодование со стороны его создателей и участников.Жанна Мартиросян написала в комментарии к посту, что нашла информацию о героях «Масок» в телефоне у супруга, и разместила скриншоты, сделанные со смартфона. На них видна переписка комика, в которой указываются персонажи шоу и то, кто скрыт за двенадцатью масками. Среди них такие знаменитости, как Лариса Долина, София Ротару, Наргиз Закирова, Алексей Глызин и другие.В ответ на публикацию Мартиросян сразу же посыпались упреки со стороны звезд эстрады, а также коллег ее мужа. Одним из первых, кто раскритиковал поступок писательницы, стал Филипп Киркоров. Певца возмутило, что Жанна Мартиросян выложила в Сеть информацию, которая не должна была быть разглашена до конца проекта. Теперь же о том, кто скрывается за масками, знают не только телезрители, но и члены жюри, а места для интриги не осталось.