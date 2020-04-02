KIA приостановила продажи дизельного Sportage в России





Представители KIA проинформировали автолюбителей о переменах в каталоге комплектаций Sportage для российского рынка. Основным нюансом оказался отказ от поставок дизельной версии кроссовера, который оснащался 2-литровым двигателем мощностью 185 л. с. Эта модификация дополнялась 8-ступенчатой коробкой передач и реализовалась исключительно в топовом предложении Premium за 2,3 млн рублей. Сообщается, что продажи этой модели составляли всего 2-3% от общего объема реализации SUV в России.Поэтому соотечественники с этого момента смогут приобрести один из двух бензиновых автомобилей. Первый вариант включает в себя 2,0-литровый двигатель мощностью 150 л.с., а другой - 2,4-литровый мотор с отдачей в 184 л.с. Стоит отметить, что главный конкурент KIA Sportage Hyundai Tucson решился на совершенно противоположную стратегию: экземпляры этой марки до сих пор продаются с дизельным оснащением, которое идентично "исчезнувшему" Sportage.