АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

KIA приостановила продажи дизельного Sportage в России

Непопулярность дизельной модификации Sportage вынудила KIA приостановить продажи автомобиля в России. Теперь соотечественники могут выбирать лишь между двумя бензиновыми версиями.

Представители KIA проинформировали автолюбителей о переменах в каталоге комплектаций Sportage для российского рынка. Основным нюансом оказался отказ от поставок дизельной версии кроссовера, который оснащался 2-литровым двигателем мощностью 185 л. с. Эта модификация дополнялась 8-ступенчатой коробкой передач и реализовалась исключительно в топовом предложении Premium за 2,3 млн рублей. Сообщается, что продажи этой модели составляли всего 2-3% от общего объема реализации SUV в России.

Поэтому соотечественники с этого момента смогут приобрести один из двух бензиновых автомобилей. Первый вариант включает в себя 2,0-литровый двигатель мощностью 150 л.с., а другой - 2,4-литровый мотор с отдачей в 184 л.с. Стоит отметить, что главный конкурент KIA Sportage Hyundai Tucson решился на совершенно противоположную стратегию: экземпляры этой марки до сих пор продаются с дизельным оснащением, которое идентично "исчезнувшему" Sportage.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время…
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне…
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о…
«А Ксюшу, видно, не отпускает»: Бородина прокомментировала интервью Собчак по поводу личной…
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, которых хотели отправить на…
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечает день…
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон приняла решение снять обручальное…
У главы израильского Минздрава Яакова Лицмана выявили…
Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала смерть Началовой десять лет…
Жители Китая вернулись к употреблению летучих мышей после ослабления…
Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову в решении подать на развод с…
KIA приостановила продажи дизельного Sportage в…
Жанна Мартиросян рассекретила имена участников шоу «Маски» раньше…
В ФМБА считают, что вспышка COVID-19 в России завершится к…
В Ираке археологи нашли жертвенник месопотамского бога…
Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавирусной…
Учёные: Cтирка с порошком при 60°C в течении полутора часов избавит одежду от…
Кроссовер KIA Seltos продолжает оставаться лидером в своем…
«Я нахожусь в безопасности»: Евгения Медведева переехала в…
Американская разведка подозревает Китай в занижении данных по…
Биолог Джордж Виттемьер: Запрет на торговлю мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных…
Техосмотр и регистрация: Что доступно автомобилистам в период…
Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном…
Биологи из Китая рассказали, что кошки оказались самыми восприимчивыми к…
Сына радиоведущей Аллы Довлатовой Павла ночью экстренно госпитализировали в…
Российские и итальянские медики выявили новые особенности…
«Бабник и пьяница»: Подольская дала характеристику бывшему зятю Пугачевой Владимиру…
Просмотреть все новости