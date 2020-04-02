В ФМБА считают, что вспышка COVID-19 в России завершится к лету





, - ответил специалист на соответствующий вопрос, прозвучавший в студии программы «Док-Ток». По словам Никифорова, пиковые значения по распространению данного заболевания внутри страны должны наступить ближе к 8-9 апреля. Он также подчеркнул, что нынешняя коронавирусная инфекция относится к ОРВИ. Опытный специалист при этом добавляет, что во время вспышек эпидемий заболеваний такого типа «подъем, а после него спад, продолжается примерно 10-12 недель.Примечательно, что первые случаи COVID-19 на территории страны были зарегистрированы еще в конце января 2020 года. По состоянию на данный момент, в России зафиксировано уже 2770 зараженных в 75 субъектах Федерации. Из них 24 человека скончались, 190 считаются выздоровевшими.На фоне распространения вируса в большинстве регионов страны введет режим самоизоляции, а гражданам разрешается покидать жилье лишь для того, чтобы обратиться за помощью к медикам, купить продукты или лекарства, выгулять питомцев или вынести мусор.