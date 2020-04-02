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В ФМБА считают, что вспышка COVID-19 в России завершится к лету

Россиянам следует ожидать окончания вспышки коронавируса ближе к лету, именно в это время эпидемия должна пойти на спад и прекратиться, однако пик заражения в стране пока еще не пройдет. С таким заявлением выступил старший инфекционист ФМБА РФ, доктор медицинских наук и профессор Владимир Никифоров в эфире «Первого канала».
В ФМБА считают, что вспышка COVID-19 в России завершится к лету

«То, что вирус закончился к лету, это точно», - ответил специалист на соответствующий вопрос, прозвучавший в студии программы «Док-Ток». По словам Никифорова, пиковые значения по распространению данного заболевания внутри страны должны наступить ближе к 8-9 апреля. Он также подчеркнул, что нынешняя коронавирусная инфекция относится к ОРВИ. Опытный специалист при этом добавляет, что во время вспышек эпидемий заболеваний такого типа «подъем, а после него спад, продолжается примерно 10-12 недель.

Примечательно, что первые случаи COVID-19 на территории страны были зарегистрированы еще в конце января 2020 года. По состоянию на данный момент, в России зафиксировано уже 2770 зараженных в 75 субъектах Федерации. Из них 24 человека скончались, 190 считаются выздоровевшими.

На фоне распространения вируса в большинстве регионов страны введет режим самоизоляции, а гражданам разрешается покидать жилье лишь для того, чтобы обратиться за помощью к медикам, купить продукты или лекарства, выгулять питомцев или вынести мусор.

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Наука / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:44

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