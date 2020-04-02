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Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавирусной инфекции

Адам Шлезингер в возрасте 53 лет скончался в Нью-Йорке от осложнений COVID-19. Жизнь американского музыканта оборвалась 1 апреля, сообщает Variety.
Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавирусной инфекции


В микроблоге Instagram под последним постом композитора можно увидеть комментарии поклонников, которые жалеют о преждевременной утрате. Обладателя трех «Эмми» доставили в больницу больше недели назад. COVID-19 протекал у звездного пациента в очень тяжелой форме, поэтому врачи приняли решение ввести его в медикаментозный сон.

Адам Шлезингер 23 года назад был номинирован на известные премии «Золотой глобус» и «Оскар» за композицию, которую он написал для ленты «То, что ты делаешь!». Также музыкант был обладателем награды «Грэмми». 52-летний композитор основал группу Ivy и американский рок-коллектив под названием Fountains Of Wayne.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:31

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