Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавирусной инфекции

В микроблоге Instagram под последним постом композитора можно увидеть комментарии поклонников, которые жалеют о преждевременной утрате. Обладателя трех «Эмми» доставили в больницу больше недели назад. COVID-19 протекал у звездного пациента в очень тяжелой форме, поэтому врачи приняли решение ввести его в медикаментозный сон.Адам Шлезингер 23 года назад был номинирован на известные премии «Золотой глобус» и «Оскар» за композицию, которую он написал для ленты «То, что ты делаешь!». Также музыкант был обладателем награды «Грэмми». 52-летний композитор основал группу Ivy и американский рок-коллектив под названием Fountains Of Wayne.