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В Ираке археологи нашли жертвенник месопотамского бога Нингирсу

Археологи, которые проводили раскопки в районе Гирсу в Ираке, обнаружили в древнем шумерском городе Урук ритуальное сооружение. Как отмечают журналисты издания Live Science, это был жертвенник для месопотамского бога войны, которого назвали Нингирсу.

В Ираке археологи нашли жертвенник месопотамского бога Нингирсу


В Сети появились снимки, сделанные на месте раскопок археологов. В Уруке исследователи обнаружили примерно 300 видов посуды, которая использовалась для ритуалов и обрядов. По словам ученых, это жертвенник был сооружен примерно 5 тысяч лет назад, а о ритуалах говорят останки животных, найденные в этом месте. Особенно археологов впечатлила бронзовая статуэтка, выполненная в форме утки. У этого артефакта глаза были сделаны из раковин. В стенах древнего храма исследователи нашли вставленные конусы. Ученые предполагают, что таким образом люди оставляли свои просьбы к богам или приносили к жертвеннику магические заклинания.

На глиняных табличках, которые обнаружили в ходе проведения раскопок, было описано шествие, проводимое в честь почитаемого бога войны. Нингирсу был сыном Энлиля главного божества в пантеоне. В конце церемонии жертвоприношения устраивали пир для жителей города.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:39

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