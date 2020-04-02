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Кроссовер KIA Seltos продолжает оставаться лидером в своем сегменте

Пандемия коронавируса привела к существенному снижению спроса на автомобили, чего не скажешь о кроссовере KIA Seltos. Корейский "паркетный" внедорожник продолжает оставаться лидером в своем сегменте.

В пресс-службе компании KIA заявили, что объем продаж нового кроссовера Seltos в автосалонах Индии превзошел все ожидания. Всего лишь за март дилерам удалось реализовать более 8,5 тысяч этих транспортных средств. Хотя этот показатель упал по сравнению с результатами прошлых месяцев, автомобиль все равно занимает лидерские позиции в сегменте "паркетных" внедорожников. С начала выпуска индийцы приобрели 83 тыс. корейских SUV.

Известно, что темпы реализации снизились ввиду пандемии коронавируса. Если эпидемиологическая обстановка в мире не ухудшится, то к лету можно ожидать достижения отметки в 100 тысяч проданных кроссоверов. Известно, что заплатив 1,3 млн рублей, покупатель получит модель с 1,5-литровым атмосферным двигателем, 1,4-литровым турбомотором и 1,5-литровым дизелем. На сегодняшний день жители России могут приобрести лишь одну комплектацию KIA Seltos с 2,0-литровой установкой мощностью 149 л.с. и вариатором.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:19

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