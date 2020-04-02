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Биолог Джордж Виттемьер: Запрет на торговлю мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций

Запрет на продажу мяса диких животных помог бы избежать целого ряда вирусных инфекций, с которыми сталкивается человечество в последнее десятилетие. Об этом заявил сотрудник Университета Колорадо биолог Джордж Виттемьер.

Как отмечает ученый, среди популяции диких животных распространена масса несущих потенциальную опасность для человечества вирусов. При этом среднегодовой оборот рынка продажи мяса представителей фауны только в Китае составляет 18 миллиардов долларов. Основными поставщиками подобной продукции являются жители местных деревень, которые занимаются подобным бизнесом по причине отсутствия иного источника доходов.

Биолог Джордж Виттемьер уверен, что 75% всех вирусных заболеваний, вспышки которых были зафиксированы в последние десятилетия, были так или иначе связаны с дикими животными. Среди инфекций, относящихся к этому списку, можно назвать лихорадку Эбола, ВИЧ, свиной и птичий грипп, а также коронавирус SARS-CoV-2.

По словам сотрудника Университета Колорадо, избежать появления новых вирусных инфекций, которые могут вызвать волны эпидемий, вполне возможно. Для этого необходимо ввести запрет на торговлю мясом диких животных и следить за его выполнением, пресекая на корню попытки подобной деятельности.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:55

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