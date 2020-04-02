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Техосмотр и регистрация: Что доступно автомобилистам в период карантина

Мировая пандемия нового типа коронавирусной инфекции уже успела отразиться едва ли не на всех сферах жизнедеятельности человека. Не остались в стороне и автомобилисты. Впрочем, большинство перемен для них можно считать положительными.
Техосмотр и регистрация: Что доступно автомобилистам в период карантина

К примеру, запланированная в России на начало лета реформа в сфере техосмотра ТС отложена, поскольку власти решили оставить операторов в покое как минимум до весны 2021 года. При этом, самих водителей решено не трогать до марта 2022 год. Впрочем, в будущем за управление транспортным средством без ТО полагается штраф в размере 2 000 рублей ежедневно, а также 5-10 тысяч рублей за получение поддельных диагностических карт. Кроме того, принят закон, который вносит изменения в периодичность прохождения самой процедуры. К примеру, с 1 марта следующего года от нее будут освобождены автомобили возрастом до 4 лет, вместо нынешних 3 лет.

Из-за ситуации с COVID-19 определенные изменения есть и в режиме работы Госавтоинспекции. На время пандемии получить большую часть услуг от ГИБДД граждане могут лишь по предварительной записи через сайт госуслуг, а это обязательно вызовет неудобства. Зато инспекторам рекомендовано не выписывать штрафы водителям, которые нарушают сроки регистрации авто. В обычное время поставить ТС на учет требовалось в течение 10 дней с момента приобретения. Как объясняют в ведомстве, это послабление касается лишь тех граждан, которые купили машины в период перехода к особому режиму работы, поэтому остальным не следует уповать на режим самоизоляции – отсрочки они не получат.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:50

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