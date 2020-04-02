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Биологи из Китая рассказали, что кошки оказались самыми восприимчивыми к коронавирусу

Биологи из Китая провели эксперимент, в ходе которого выяснили, какое животное больше всех подвержено заражению COVID-19. Согласно утверждению специалистов, кошки оказались самыми восприимчивыми к коронавирусу, поскольку почти в 100% случаев происходит летальный исход.

Специалисты из Ветеринарного НИИ в Харбине приняли решение провести в лабораторных условиях эксперимент, для которого собрали разные виды животных, чаще всего контактирующих с человеком. Эксперимент проводился и на хорьках. Им вводили несколько штаммов коронавируса, которые были взяты из Уханя во время начала вспышки заболевания.

Оказалось, хорьки без проблем могут заражать друг друга COVID-19, однако при этом отсутствуют серьёзные последствия. Позднее стало известно, что коронавирусная инфекция не приживалась в организме собак, свиней и домашних птиц. Кошки оказались самыми восприимчивыми в этом плане. COVID-19 легко проникает в их организм, а также передаётся между особями воздушно-капельным путем. Смертельный исход в данном случае является 100%, особенно это касается котят. Результатами исследования учёные поделились в конце марта с электронной библиотекой bioRxiv.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:39

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