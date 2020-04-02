Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном Джигарханяна

Все новости последних дней связаны только с распространением коронавирусной инфекции по миру. Многие фанаты забыли, что первого апреля журналисты по традиции шутят над представителями шоу-бизнеса. Поэтому статью о тайном замужестве Цымбалюк-Романовской они приняли всерьез. При этом, первоисточник написал в конце материала, что это розыгрыш, но другие СМИ подхватили «фейк» и переписали его как истину.Пианистке пришлось сделать опровержение на своей странице. Знаменитость предупредила, что в День смеха нужно быть более бдительными. Нашлись поклонники, которые посоветовали Цымбалюк-Романовской присмотреться к сыну Армена Джигарханяна Степану, так как он кажется им достойной кандидатурой.