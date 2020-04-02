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Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном Джигарханяна

Вчера, 1 апреля, Виталина Цымбалюк-Романовская в своем микроблоге Instagram опровергла информацию СМИ о тайном браке с сыном Армена Джигарханяна. Пианистка напомнила подписчикам о Дне смеха и отметила, что после развода со знаменитым актером ее «жизнь выглядит именно так».

Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном Джигарханяна


Все новости последних дней связаны только с распространением коронавирусной инфекции по миру. Многие фанаты забыли, что первого апреля журналисты по традиции шутят над представителями шоу-бизнеса. Поэтому статью о тайном замужестве Цымбалюк-Романовской они приняли всерьез. При этом, первоисточник написал в конце материала, что это розыгрыш, но другие СМИ подхватили «фейк» и переписали его как истину.

Пианистке пришлось сделать опровержение на своей странице. Знаменитость предупредила, что в День смеха нужно быть более бдительными. Нашлись поклонники, которые посоветовали Цымбалюк-Романовской присмотреться к сыну Армена Джигарханяна Степану, так как он кажется им достойной кандидатурой.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:43

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