Российские и итальянские медики выявили новые особенности коронавируса





Как сообщает российское агентство «РИА Новости», в городе Громо уже зарегистрировано несколько случаев заболевания, когда люди, у которых был выявлен коронавирус, могли просто заснуть и больше не просыпались. В то же время отмечается, что перед столь странным летальным исходом никаких серьезных симптомов, свидетельствующих об осложненном течении заболевания, не проявлялось. Всего за сутки в одном из учреждений, где работают в том числе российские медики-добровольцы, таких «странных» смертей было зафиксировано не менее пяти.В пансионатах Ломбардии для пожилых граждан, куда были направлены бригады медицинской помощи из России, антисептическая обработка проводится едва ли не везде – в палатах, столовых, коридорах. Кроме того, российскими специалистами также обработаны улицы соседнего с Громо населенного пункта Вальбондионе. Всего же военными эпидемиологами и специалистами войск радиохимической и биологической защиты в сотрудничестве с итальянскими военнослужащими была проведена полная санитарная обработка и дезинфекция почти двух десятков пансионатов для пожилых граждан на территории Ломбардии.