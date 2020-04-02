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Российские и итальянские медики выявили новые особенности коронавируса

В итальянской провинции Ломбардия, которая стала эпицентром распространения нового типа коронавирусной инфекции, сегодня работают не только местные, но и российские медики, отправленные на помощь. Благодаря этому взаимодействию специалистам удалось выявить новые особенности заболевания COVID-19.
Российские и итальянские медики выявили новые особенности коронавируса

Как сообщает российское агентство «РИА Новости», в городе Громо уже зарегистрировано несколько случаев заболевания, когда люди, у которых был выявлен коронавирус, могли просто заснуть и больше не просыпались. В то же время отмечается, что перед столь странным летальным исходом никаких серьезных симптомов, свидетельствующих об осложненном течении заболевания, не проявлялось. Всего за сутки в одном из учреждений, где работают в том числе российские медики-добровольцы, таких «странных» смертей было зафиксировано не менее пяти.

В пансионатах Ломбардии для пожилых граждан, куда были направлены бригады медицинской помощи из России, антисептическая обработка проводится едва ли не везде – в палатах, столовых, коридорах. Кроме того, российскими специалистами также обработаны улицы соседнего с Громо населенного пункта Вальбондионе. Всего же военными эпидемиологами и специалистами войск радиохимической и биологической защиты в сотрудничестве с итальянскими военнослужащими была проведена полная санитарная обработка и дезинфекция почти двух десятков пансионатов для пожилых граждан на территории Ломбардии.

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Наука / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:26

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