Сына радиоведущей Аллы Довлатовой Павла ночью экстренно госпитализировали в клинику
В своем микроблоге Instagram Алла Довлатова сообщила о том, что ее 13-летнего сына Павла ночью экстренно госпитализировали. Радиоведущая выразила благодарность врачам столичной «скорой помощи», которые приехали на вызов спустя пять минут.
По словам Аллы Довлатовой, ребенку резко стало плохо, но что именно случилось, знаменитость уточнять не стала. На данный момент Павел пребывает в детской Тушинской больнице. Ведущая написала в посте, что всем «материнским сердцем» благодарит врачей, которые так быстро отреагировали.
Сына Павла Алла Довлатова родила в первом браке. Также у подростка есть родная сестра Дарья. На данный момент радиоведущая счастлива во втором браке с Алексеем Бородой. С сотрудником силовых структур у нее также двое детей. Знаменитость как-то рассказывала, что с нынешним избранником ее познакомил Филипп Киркоров.
По словам Аллы Довлатовой, ребенку резко стало плохо, но что именно случилось, знаменитость уточнять не стала. На данный момент Павел пребывает в детской Тушинской больнице. Ведущая написала в посте, что всем «материнским сердцем» благодарит врачей, которые так быстро отреагировали.
Сына Павла Алла Довлатова родила в первом браке. Также у подростка есть родная сестра Дарья. На данный момент радиоведущая счастлива во втором браке с Алексеем Бородой. С сотрудником силовых структур у нее также двое детей. Знаменитость как-то рассказывала, что с нынешним избранником ее познакомил Филипп Киркоров.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:30