Сына радиоведущей Аллы Довлатовой Павла ночью экстренно госпитализировали в клинику

По словам Аллы Довлатовой, ребенку резко стало плохо, но что именно случилось, знаменитость уточнять не стала. На данный момент Павел пребывает в детской Тушинской больнице. Ведущая написала в посте, что всем «материнским сердцем» благодарит врачей, которые так быстро отреагировали.Сына Павла Алла Довлатова родила в первом браке. Также у подростка есть родная сестра Дарья. На данный момент радиоведущая счастлива во втором браке с Алексеем Бородой. С сотрудником силовых структур у нее также двое детей. Знаменитость как-то рассказывала, что с нынешним избранником ее познакомил Филипп Киркоров.