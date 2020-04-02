«Бабник и пьяница»: Подольская дала характеристику бывшему зятю Пугачевой Владимиру Преснякову

О своем супруге Наталья Подольская рассказала без прикрас, сообщив поклонникам не только о его положительных сторонах, но и о вредных привычках. Как оказалось, Владимир Пресняков иногда может «перебрать», а временами и «регулярно перебирать». Но несмотря на подобную склонность мужа, певица его очень любит и делает все от нее зависящее, чтобы в их семье царил мир, а отношения были гармоничными и приносили радость.Подольская не отрицает, что путь к стабильным отношениям в их случае с Пресняковымне был простым и безоблачным. Как признается сама артистка, семью с бывшим зятем Аллы Пугачевой было построить не так-то и просто: паре пришлось пройти через период ссор и примирений, прежде чем они научились находить компромисс и ценить то, что имеют.Кроме того, Наталья Подольская, рассказывая Лере Кудрявцевой о своем избраннике в эфире передачи «Секрет на миллион», шокировала ведущую признанием, что ее муж «ловелас, бабник и пьяница». Однако к этому набору качеств знаменитость научилась относиться философски и стараться видеть в возлюбленном только его лучшие черты.