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Сотовые операторы T-Mobile и Sprint Corporation завершили слияние

Сотовые операторы T-Mobile и Sprint Corporation, являющиеся самыми крупными на территории США, сообщили о завершении слияния. Ранее они являлись прямыми конкурентами, однако недавно произошло объединение активов и теперь конгломерат будет именоваться T-Mobile.

Согласно сообщению на официальном сайте T-Mobile, произошло завершение слияния с компанией с Sprint Corporation. При этом было анонсировано создание нового объединения. Представители компании предпочли не разглашать сумму сделки. Стоит отметить, что новая интеграция будет именоваться T-Mobile и иметь материнскую T-Mobile US, Inc. Главной задачей объединения станет обслуживание систем связи пятого поколения.

Месяц назад суд Нью-Йорка одобрил слияние компаний. Ожидается, что объединение одних из самых крупных операторов сотовой связи США, имеющих абонентскую базу практически в 120 млн клиентов, даст им возможность создать конкуренцию с двум другим лидерам американского рынка — AT&T и Verizon. Ранее стало известно, что против интеграции T-Mobile и Sprint Corporation выступили в суде генеральные прокуроры 13 штатов и столичного округа Колумбия. Согласно их утверждению, создание объединения уменьшит конкурентоспособность в сфере сотовой связи, что приведёт к повышению потребительских цен. После обнародования информации о данном решении суда Нью-Йорка на бирже 11 февраля акции Sprint увеличились в стоимости на 73%, а котировки T-Mobile выросли на 11%.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:00

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