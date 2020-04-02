Премьера триллера «Спутник» вместо кинотеатров состоится в интернете





Зрители должны были увидеть триллер «Спутник» 16 апреля, но из-за распространения коронавируса по миру все кинотеатры закрыты. Поэтому картина Бондарчука выйдет в онлайн-кинотеатрах и будет доступна пользователям при наличии подписки. Режиссер объяснил, что это один из самых зрелищных проектов, поэтому он с партнерами решил идти по нестандартному пути. В то время другие продюсеры российских фильмов говорят только о переносах релизов на более поздние даты.В фантастическом триллера рассказано о советском космонавте, который во время полета разглядел новую форму жизни. В результате на нашу планету он вернулся в "интересной" компании. Бюджет на производство этой российской картины составил 190 миллионов рублей.В РФ пока не было случаев, когда фильмы выходили в онлайне вместо кинотеатров. В мировой практике есть такой пример – это фильм «Ирландец», в котором сыграл Роберт де Ниро. Всемирная пандемия заставила игроков кинорынка пересматривать свои правила. Многие студии Голливуда начали выпускать ленты в Сети, чтобы возместить хотя бы часть затрат на производство фильмов.