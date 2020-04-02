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Эксперты спрогнозировали изменение общества и технологий после пандемии коронавируса

Западные эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 окажет влияние на общество, технологии и другие области деятельности современного человека. Некоторые привычки, сформированные в условиях коронавируса, многие люди будут использовать в дальнейшей жизни.
Эксперты спрогнозировали изменение общества и технологий после пандемии коронавируса

Профессор лингвистики Дебра Таннен полагает, что после окончания пандемии многие люди будут продолжать бояться пожимать другим руки, а также прикасаться к чужим вещам и находиться вблизи от незнакомцев. Кроме того, тщательное и регулярное мытье рук станет привычкой в дальнейшей жизни. Некоторые начнут предпочитать личным встречам виртуальное общение и одиночество.

Политолог Марк Лоуренс Шрад считает, что скоро появится новый тип патриотизма, когда в почете станут медики, преподаватели и представители других профессий, которые участвовали в борьбе с коронавирусом, спасая человеческие жизни своими действиями. Психолог Питер Колман прогнозирует изменение религиозных обрядов, а также возможное снижение в будущем значения культуры и политики. Существенно увеличится инвестирование в медицину и науку, а также начнут организовываться новые сообщества. Исследователь Элизабет Брэдли отмечает развитие в дальнейшем VR технологий, которые дадут возможность увидеть желаемое, сохранив таким образом эмоциональную стабильность людей. В будущем увеличится количество полезного контента в онлайн-формате, в том числе концертов, спектаклей и тренировок.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:07

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