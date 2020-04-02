Стартовало голосование всероссийской премии «Внедорожник года 2020»





Каждый год голосование в рамках указанной премии проводится в несколько этапов. В весеннее время начинается голосование на официальном портале премии, кроме того, проходят и соответствующие тест-драйвы автомобилей-номинантов. В летнее время организаторы проводят активный розыгрыш призов среди тех, кто вошел в состав Большого жюри, а также подводят результаты конкурса молодых дизайнеров. И уже в сентябре общественности представят итоги голосования, а также объявят победителей в различных номинациях премии.Примечательно, что сама премия основана на двух разных составах жюри. К примеру, есть так называемое «Большое жюри», стать членом которого может любой желающий, кто оставит на портале премии свой голос в пользу тех или иных номинантов. А вот «Экспертное жюри» состоит из авторитетных блогеров и журналистов, которые освещают профильные темы.