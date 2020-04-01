Лолита Милявская о сексуальной жизни в 56 лет: «Это уже совершенно другие эмоции»
Эстрадная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская, прошлой осенью отметившая своё 56-летие, в эфире авторской программы «В гостях у Дмитрия Гордона» рассказала об особенностях сексуальной жизни в её возрасте. По словам артистки, сейчас она переживает «совершенно другие эмоции», нежели в молодости, когда ей хотелось «многое попробовать».
Лолита Милявская отметила: она больше не стремится экспериментировать в постели, так как уже понимает, что именно ей понравится, а какие вещи не придутся по душе. «Сейчас для меня секс не является самоцелью. Это лет в 18 тебе может хотеться, как кролику, всё попробовать», – поделилась своими мыслями звезда.
По словам Лолиты Милявской, с возрастом у женщины снижается чувство страха перед возможным одиночеством. И если раньше эстрадная исполнительница именно по этой причине и вступила в пятый брак, то сейчас уже не стремится к замужеству.
Лолита Милявская отметила: она больше не стремится экспериментировать в постели, так как уже понимает, что именно ей понравится, а какие вещи не придутся по душе. «Сейчас для меня секс не является самоцелью. Это лет в 18 тебе может хотеться, как кролику, всё попробовать», – поделилась своими мыслями звезда.
По словам Лолиты Милявской, с возрастом у женщины снижается чувство страха перед возможным одиночеством. И если раньше эстрадная исполнительница именно по этой причине и вступила в пятый брак, то сейчас уже не стремится к замужеству.
«Это как бы взять первое, что попалось, из страха», – охарактеризовала свои предыдущие супружеские отношения Лолита Милявская.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:30