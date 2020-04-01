Лолита Милявская о сексуальной жизни в 56 лет: «Это уже совершенно другие эмоции»

«Это как бы взять первое, что попалось, из страха», – охарактеризовала свои предыдущие супружеские отношения Лолита Милявская.





Лолита Милявская отметила: она больше не стремится экспериментировать в постели, так как уже понимает, что именно ей понравится, а какие вещи не придутся по душе.– поделилась своими мыслями звезда.По словам Лолиты Милявской, с возрастом у женщины снижается чувство страха перед возможным одиночеством. И если раньше эстрадная исполнительница именно по этой причине и вступила в пятый брак, то сейчас уже не стремится к замужеству.