Михаил Жванецкий призвал россиян сохранять хорошее настроение в День смеха
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил обратиться к россиянам в День смеха. Комик призвал соотечественников сохранять хорошее настроение на фоне пандемии коронавируса.
Несмотря на отмену выступлений, Михаил Жванецкий решил поднять настроение своих фанатов, написав обращение по поводу международного Дня смеха. Он попросил россиян сохранять бодрое расположение духа и не расстраиваться по пустякам. Единственным исключением он назвал несчастье, которое касается кого-либо лично. В ином случае, юморист пожелал публике беречь себя, особенно на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Сатирик также рассказал о собственном времяпровождении во время карантина. Его обыденным занятием с недавних пор стало написание шуток каждое утро, что приносит ему удовольствие. Писатель поделился новым монологом "Радио", в котором коснулся темы недостоверной информации, переполнившей Сеть до такого уровня, что с ней начали бороться на уровне правительства. Он особенно раскритиковал программы в радио-эфире, вносящие панику в ряды соотечественников.
Несмотря на отмену выступлений, Михаил Жванецкий решил поднять настроение своих фанатов, написав обращение по поводу международного Дня смеха. Он попросил россиян сохранять бодрое расположение духа и не расстраиваться по пустякам. Единственным исключением он назвал несчастье, которое касается кого-либо лично. В ином случае, юморист пожелал публике беречь себя, особенно на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Сатирик также рассказал о собственном времяпровождении во время карантина. Его обыденным занятием с недавних пор стало написание шуток каждое утро, что приносит ему удовольствие. Писатель поделился новым монологом "Радио", в котором коснулся темы недостоверной информации, переполнившей Сеть до такого уровня, что с ней начали бороться на уровне правительства. Он особенно раскритиковал программы в радио-эфире, вносящие панику в ряды соотечественников.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:55