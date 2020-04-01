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Михаил Жванецкий призвал россиян сохранять хорошее настроение в День смеха

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил обратиться к россиянам в День смеха. Комик призвал соотечественников сохранять хорошее настроение на фоне пандемии коронавируса.
Михаил Жванецкий призвал россиян сохранять хорошее настроение в День смеха

Несмотря на отмену выступлений, Михаил Жванецкий решил поднять настроение своих фанатов, написав обращение по поводу международного Дня смеха. Он попросил россиян сохранять бодрое расположение духа и не расстраиваться по пустякам. Единственным исключением он назвал несчастье, которое касается кого-либо лично. В ином случае, юморист пожелал публике беречь себя, особенно на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Сатирик также рассказал о собственном времяпровождении во время карантина. Его обыденным занятием с недавних пор стало написание шуток каждое утро, что приносит ему удовольствие. Писатель поделился новым монологом "Радио", в котором коснулся темы недостоверной информации, переполнившей Сеть до такого уровня, что с ней начали бороться на уровне правительства. Он особенно раскритиковал программы в радио-эфире, вносящие панику в ряды соотечественников.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:55

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