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Алла Михеева о непростом детстве: «Я реально думала, что меня взяли из детдома»

Актриса кино, театра и телевидения Алла Михеева поделилась воспоминаниями о непростом детстве. Родители у артистки были строгими, особенно отец, но более всего страдать приходилось из-за отношений со старшей сестрой, внушившей ей мысль, будто бы её взяли из детдома.
Алла Михеева о непростом детстве: «Я реально думала, что меня взяли из детдома»

Ныне 31-летняя Алла Михеева – успешная личность, она работает соведущей юмористического телешоу «Вечерний Ургант», а также участвует в других проектах, увлекается сноубордом и горными лыжами. Но в детском и подростковом возрасте она чувствовала себя ущербной и недолюбленной – прежде всего, из-за строгого воспитания родителей. Например, отец запрещал дочерям оставлять еду на тарелке, мотивируя это тем, что «воспитанники детских домов голодают, а другим приходится выбрасывать продукты питания». Для того чтобы получить разрешение на просмотр мультфильма, нужно было сперва пробежать дистанцию на лыжах. Родители не отпускали гулять, пока не будет выполнена та или иная работа по дому – но теперь, спустя годы, телезвезда испытывает чувство благодарности за такое воспитание, ведь она с детства приучена к труду.

Во-вторых, Алла Михеева страдала из-за ссор и даже драк со старшей сестрой, которая вынудила её поверить, что она родителям неродная. И с тех пор будущая актриса во всём усматривала «подтверждение» этой лжи: ей казалось, будто старшую дочь родители любят больше, дарят лучшие подарки, её же недолюбливают, поскольку взяли из детдома.

В подростковом возрасте Алла Михеева страдала от чувства неполноценности и непризнания со стороны одноклассников. Утешение она находила в прослушивании лирической музыки.

«Я тогда была очень активной, чтобы привлечь к себе внимание и заслужить любовь. Мне хотелось быть моей сестрой, ведь ей всё дарили, в отличие от меня. И мне из-за этого было очень грустно», – поделилась воспоминаниями о непростом детстве Алла Михеева в беседе с журналистами издания «вМесте».

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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:45

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