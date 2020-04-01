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"Мой брат, моя гордость": Влад Топалов поздравил Сергея Лазарева с 37-летием

Влад Топалов поздравил своего коллегу по сцене и близкого друга Сергея Лазарева с 37-летием. Также в социальной сети Instagram исполнитель назвал именинника своим братом и гордостью.
"Мой брат, моя гордость": Влад Топалов поздравил Сергея Лазарева с 37-летием

Влад Топалов и Сергей Лазарев были участниками музыкальной группы под названием "Smash". Через 6 лет проект распался и певцы занялись своей сольной карьерой. Знаменитости долгое время не общались, но потом стали близкими друзьями.

Сегодня Сергей Лазарев празднует свой 37 день рождения. Влад Топалов один из первых поздравил именинника. Исполнитель опубликовал архивное фото, сделанное в бассейне. В комментарии Влад Топалов написал: "Мой друг. Мой брат. Мой родной. Моя гордость. Талант от Бога! Любимый Сергей Лазарев, ты всё знаешь, как я отношусь и что думаю".

Также музыкант пожелал своему коллеге по сцене всегда быть спокойным, счастливым и уверенным в себе. В конце Влад Топалов отметил, что он всегда будет рядом со своим другом. Подписчики пожелали имениннику здоровья и благополучия. Многие признались, что скучают по дуэту "Smash".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:15

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