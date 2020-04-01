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Учёные рассказали, что пилатес нормализует артериальное давление у женщин с ожирением

Ученые провели исследование, в ходе которого смогли выяснить, что пилатес нормализует артериальное давление молодых женщин, страдающих от ожирения. Такие физические упражнения являются популярными среди таких знаменитостей, как Джулия Робертс и Шерон Стоун, Пэрис Хилтон и Люси Лью.

Ученые провели эксперимент, исследовав общее состояние здоровья женщин, страдающих от ожирения. Возраст участниц варьировался от 19 до 27 лет. Год они занимались пилатесом, тренировки длились приблизительно полтора часа. Согласно утверждениям экспертов, программа состояла из разминки - 10 минут, общего курса – 40 минут, расслабления – 10 минут.

«У нас было предположение, что пилатес способствует снижению риска возникновения гипертонии у молодых женщин, которые страдали от ожирения. Согласно нашей статистике, результаты показали, что подобные тренировки имеют положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Резистентные и аэробные нагрузки для лиц, имеющих лишний вес являются не эффективными. Занятия пилатесом могут стать замечательной альтернативой физическим упражнениям, которые способны нормализовать давление», - сообщили специалисты. Об этом удалось узнать из публикации в журнале Oxford University Press.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:05

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