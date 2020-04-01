Михаил Мишустин поздравил Первый канал с 25-летием





На официальном портале правительства появилась поздравительная телеграмма к Первому каналу, который празднует 25-летний юбилей. В сообщении от премьер-министра Михаила Мишустина говорится, что компания всегда устремлена в будущее и все время экспериментирует с новыми форматами и жанрами. В программе можно найти многое: от серьезных аналитических передач и своевременных новостей до ток-шоу, научных проектов, трансляций матчей и телепремьер.Чиновник сообщил, что каждый эфир является результатом сложной и слаженной работы операторов, редакторов, журналистов, телеведущих и специалистов монтажа. Мишустин пожелал работникам СМИ новых идей и творческих удач. Стоит отметить, что к поздравлением премьера также присоединился президент России Владимир Путин. Глава страны подбодрил работников канала, которые вынуждены работать в условиях карантина.