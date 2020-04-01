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Михаил Мишустин поздравил Первый канал с 25-летием

Первый канал сегодня отмечает 25-летие с начала вещания в 1995 году. Коллектив телеканала поздравили многие общественные деятели, среди которых отметился премьер-министр Михаил Мишустин.

На официальном портале правительства появилась поздравительная телеграмма к Первому каналу, который празднует 25-летний юбилей. В сообщении от премьер-министра Михаила Мишустина говорится, что компания всегда устремлена в будущее и все время экспериментирует с новыми форматами и жанрами. В программе можно найти многое: от серьезных аналитических передач и своевременных новостей до ток-шоу, научных проектов, трансляций матчей и телепремьер.

Чиновник сообщил, что каждый эфир является результатом сложной и слаженной работы операторов, редакторов, журналистов, телеведущих и специалистов монтажа. Мишустин пожелал работникам СМИ новых идей и творческих удач. Стоит отметить, что к поздравлением премьера также присоединился президент России Владимир Путин. Глава страны подбодрил работников канала, которые вынуждены работать в условиях карантина.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:45

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