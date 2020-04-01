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Григорий Лепс анонсировал премьеру проекта на песни Владимира Высоцкого "Честь Имею!"

Григорий Лепс опубликовал черно-белую фотографию в Instagram. В комментарии исполнитель анонсировал премьеру проекта на песни Владимира Высоцкого под названием "Честь Имею!".
Григорий Лепс анонсировал премьеру проекта на песни Владимира Высоцкого "Честь Имею!"

Григорий Лепс рассказал, что через несколько дней выйдет его новый альбом проекта "Мой Первый Срок". Данный музыкальный сборник посвящен раннему творчеству Владимира Высоцкого, для которого характерен т.н. "дворовый жанр", отражающий атмосферу послевоенной Москвы, наводненной хулиганами.

Некоторые песни в альбоме будут хорошо знакомы слушателям, но большая часть - это малоизвестные композиции и их записей в хорошем качестве практически нет. Григорий Лепс отметил, что главной идеей всего проекта "Честь Имею!" стало - "вернуть к жизни" интересные и глубокие по смыслу песни Владимира Высоцкого, записав их с сохранением стиля исполнения автора, но в современном качестве звучания.

Подписчики пришли в восторг от такой новости. Они поблагодарили Григория Лепса за его работу и отметили, что с нетерпением ждут премьеры первого альбома проекта "Честь Имею!". Также фанаты отметили, что у певца хорошо получается исполнять песни Владимира Высоцкого.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:35

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