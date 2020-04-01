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Названа дата выхода бюджетного смартфона iPhone 9

Известный блогер Джон Поссер, который специализируется на продукции американской корпорации Apple, назвал дату выхода долгожданного компактного и бюджетного смартфона iPhone 9. По словам источника, руководство компании 30 марта провело закрытое совещание, на котором обсуждалась конкретная дата презентации будущего преемника iPhone SE.
Названа дата выхода бюджетного смартфона iPhone 9

Джон Поссер при этом утверждает, что в рамках того же мероприятия датой презентации новинки было утверждено 15 апреля 2020 года, кроме того, уже через неделю, с 22 апреля, устройство будет доступно для предварительного заказа. Наконец, в последние дни того же месяца iPhone 9 должен появиться на полках магазинов розничных торговых сетей. Предварительно известно, что гаджет действительно получит название iPhone 9 и будет оснащаться скромным по нынешним меркам 4,7-дюймовым дисплеем.

В то же время в новый смартфон перекочуют многие технические «фишки» от модели iPhone 8. К примеру, здесь появится сканер отпечатков пальцев с физической клавишей Home. Кроме того, работать новинка будет на передовом процессоре Apple A13 Bionic, который производитель применяет в актуальных моделях iPhone 11. Что касается цены новинки, то она, предположительно, составит всего 399 долларов США.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:15

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