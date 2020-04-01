Певица Алекса сообщила о расставании с возлюбленным и отказе от бренда ювелирных украшений





Певица Алекса, известная участием в проекте «Фабрика звёзд», не любит делиться деталями своей личной жизни. Она предпочитает не публиковать снимки с возлюбленным и не рассказывать о конфликтах и позитивных моментах. О её избраннике известно не много. Его зовут Артур и до разрыва пара была вместе 4 года. Поклонники полагали, что исполнительница наконец-то нашла своего человека и скоро объявит о свадьбе. Но этого так и не случилось, а недавно стало известно, что пара больше не вместе.Алекса рассказала, что решила оставить прошлые отношения позади, чтобы начать в жизни новую главу. Исполнительница добавила, у них разные планы на жизнь, поэтому «попробовать провести совместную работу над ошибками не имеет смысла». Она поблагодарила своего избранника за всё то время, которое они провели вместе и оставила ему свой бренд ювелирных украшений.Стоит отметить, что под своим именем певица разрабатывала уникальные дизайны колец, подвесок и брошей, но в связи с потерей контроля над производством решила прекратить сотрудничество. Данное решение далось ей не просто, однако Алекса уверена, что в скором времени найдёт новое занятие. «На данный момент мне бы не хотелось ничего менять, поскольку всё не случайно. Люди встречаются и расходятся, однако при этом нельзя терять себя», — заявила исполнительница.