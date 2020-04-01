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Катя Гордон о коронавирусе: "Любая беда - повод открыть сердце и вспомнить о человеческой светлой сути"

Катя Гордон решила высказаться в своем Instagram-аккаунте о коронавирусе. Исполнительница заявила, что любая беда - это повод открыть сердце, поддержать и вспомнить о человеческой светлой сути.
Катя Гордон о коронавирусе: "Любая беда - повод открыть сердце и вспомнить о человеческой светлой сути"

Катя Гордон опубликовала свою фотографию, на которой она запечатлена в рубашке с ярким принтом. В комментарии правозащитница написала, что несмотря на происходящие события на планете, все равно настанут дни "солнечных гуляний" и объятий, и надо просто подождать. Знаменитость отметила, что любая беда является поводом для того, чтобы открыть сердце, поддержать и вспомнить о человеческой светлой сути. Катя Гордон добавила, что сейчас трудно всем, но самое сложное время переживают люди, которые потеряли близких и даже не смогли обнять их на прощение.

Певица призвала людей не паниковать, отметив, что высокоорганизованные люди склонны к сопереживанию, а глупые - не чувствуют ничего, кроме голода, страха и злобы. В конце публикации Катя Гордон написала, что сейчас нужно объединиться и тогда все точно наладится, пусть и не сразу. Подписчики согласились со словами знаменитости и пожелали ей удачи.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:45

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