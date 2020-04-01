Власти Карелии ограничили продажу спиртного из-за пандемии коронавируса





Глава республики Карелия Артур Парфенчиков ввел ограничение на продажу алкогольных напитков на территории региона. Теперь приобрести спиртное в местных магазинах розничной торговли можно лишь с 10:00 до 14:00. Подобное распоряжение ввели из-за угрозы распространения нового коронавируса. Стоит отметить, что в Карелии зафиксировано два человека с подозрением на COVID-19, но диагноз пока что не подтвердили официально.Вслед за Москвой во многих субъектах Российской Федерации начали вводить ограничительные меры для нормализации эпидемиологической обстановки. В частности, после начала режима самоизоляции в Карелии жителям разрешат выходить на улицу лишь в экстренных случаях: если возникает необходимость в медицинской помощи, посещения работы или для ухода за инвалидами и пожилыми. Также можно выходить в магазин или аптеку, выносить мусор и выгуливать домашних животных в пределах 100 метров от дома.