Эпидемиолог предупредил о возможности появления инфекции, опаснее COVID-19





Профессор предупреждает, что, преодолев пандемию COVID-19, человечество может встретиться с новым вирусом. Примечательно, что коронавирус стал более агрессивной инфекцией, нежели грипп, а новая болезнь способна стать еще опасней. По мнению ученого, COVID-19 сумел так стремительно распространиться из-за других заболеваний, борьбу с которыми в последнее время активно вели медики.С помощью прививок, разработанных в течение 15 лет, грипп типа А и Б был почти уничтожен, и его место заняли штаммы коронавируса. «Придавив сапогом один вид вируса, мы размножили вместо него другой», - подчеркнул Игорь Гундаров.