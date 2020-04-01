АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Sony представила 5 новых телевизоров с разрешением 4К и 8К

Японская компания Sony представила новую линейку смарт-телевизоров премиального класса, которая включает в себя 5 моделей с разрешением 4К и 8К. Официальная презентация новинок прошла в Китае в рамках первого в этой стране онлайн-мероприятия.
Sony представила 5 новых телевизоров с разрешением 4К и 8К

Все телевизоры новой серии (Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H) представлены с разными диагоналями, что позволит удовлетворить потребности наиболее широкой аудитории. К примеру, самая дорогая из представленных моделей - Z8H - стала единственным в серии устройством с разрешением 8К. Она будет представлена в размерах 85 и 75 дюймов с ценником 11 295 и 7060 долларов США. Все телевизоры должны поступить в розничную продажу уже 26 апреля 2020 года, а покупатели, которые оформят до этой даты предварительный заказ на новинки, смогут рассчитывать на бесплатный подарок в виде беспроводных наушников Sony WH-1000XM3 с функцией активного шумоподавления.

Все телевизоры, как отмечает производитель, работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной графической оболочкой разработки Sony. Кроме того, самым доступным устройством в серии станет модель X9500H в исполнении 55 дюймов, которую покупатели смогут приобрести по цене в 1129 долларов США.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Катя Гордон о коронавирусе: "Любая беда - повод открыть сердце и вспомнить о человеческой светлой…
Власти Карелии ограничили продажу спиртного из-за пандемии…
Эпидемиолог предупредил о возможности появления инфекции, опаснее…
Sony представила 5 новых телевизоров с разрешением 4К и…
Бывшая супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его…
"Ты - моя жизнь": Эвелина Блёданс поздравила сына Семена с днем…
Jaguar Land Rover выделит 160 автомобилей для борьбы с коронавирусом и помощи…
В Британии старейший житель планеты получил сертификат Книги рекордов…
В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии…
Анастасия Волочкова вышла в купальнике под весенний…
Новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro рекордно подешевел на китайском…
"Уверен, спокоен, счастлив": Сергей Лазарев празднует свое…
Учёные из «Сколково» предложили использовать против COVID-19 обработанную холодной плазмой…
Молочные продукты в России могут подорожать на…
"Он должен беречься": Андрей Разин попросил Владимира Путина самоизолироваться и руководить страной в онлайн…
Врачи рассказали о 5 ошибках домохозяек, чреватых развитием рака или…
Медики порекомендовали пить какао во время карантина для борьбы со…
Популярный кроссовер Haval H6 заменят новой…
Кристина Асмус призналась, что отношения с матерью являются ее главной головной…
"КиноПоиск" составил список популярных фильмов на фоне пандемии…
Учёные из Китая проверили на хомяке эффективность лечения COVID-19 переливанием…
В Великобритании от коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю…
Биограф раскритиковала "подростковое" поведение принца Гарри и Меган…
Корпорация Xerox окончательно отказалась от идеи покупки…
«Вот вам и изоляция»: Снимок Наташи Королевой с Владимиром Винокуром разгневал…
Экономисты рассказали, почему карантин выгоден в денежном…
Рестайлинговая версия Porsche Panamera Sport Turismo замечена на…
Лера Кудрявцева рассказала об отрицательном результате теста на…
Просмотреть все новости