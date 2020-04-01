Sony представила 5 новых телевизоров с разрешением 4К и 8К





Все телевизоры новой серии (Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H) представлены с разными диагоналями, что позволит удовлетворить потребности наиболее широкой аудитории. К примеру, самая дорогая из представленных моделей - Z8H - стала единственным в серии устройством с разрешением 8К. Она будет представлена в размерах 85 и 75 дюймов с ценником 11 295 и 7060 долларов США. Все телевизоры должны поступить в розничную продажу уже 26 апреля 2020 года, а покупатели, которые оформят до этой даты предварительный заказ на новинки, смогут рассчитывать на бесплатный подарок в виде беспроводных наушников Sony WH-1000XM3 с функцией активного шумоподавления.Все телевизоры, как отмечает производитель, работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной графической оболочкой разработки Sony. Кроме того, самым доступным устройством в серии станет модель X9500H в исполнении 55 дюймов, которую покупатели смогут приобрести по цене в 1129 долларов США.