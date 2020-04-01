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Бывшая супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его измену

Российские СМИ сообщают, что Константин Ивлев два месяца скрывал от возлюбленной факт измены. Бывшая супруга знаменитого шеф-повара рассказала о реакции детей на его неверность.

В начале марта россиян шокировало известие о разводе Константина Ивлева со своей супругой Марией. Причиной расставания послужила предположительная измена шеф-повара с 28-летней студенткой. Множество фанатов шоумена удивились тому, что их кумир не скрывал факта супружеской неверности и даже публиковал фотографии в соцсетях с новой пассией. Более того, недавно телеведущий вернулся с любовницей после поездки на Мальдивы.

Мария Ивлева рассказала, что дети огорчились из-за поступка родителя. «Это переломило их сознание и веру в отца, как в порядочного человека» добавила она. Сейчас бывшая возлюбленная шеф-повара перестала переживать о произошедшем, но все же жалеет о свадьбе с Ивлевым. Сам телеведущий посоветовал подписчикам в соцсети Instagram не воспринимать подобные жалобы и не доверять слухам: «Никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было!».

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:25

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