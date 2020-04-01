"Ты - моя жизнь": Эвелина Блёданс поздравила сына Семена с днем рождения

Эвелина Блёданс опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлен ее сын Семен в разные периоды своей жизни. В комментарии исполнительница отметила, что вчера перед сном она рассказала ребенку о том, что 8 лет назад он еще сидел в животе у матери, а завтра уже станет взрослым. Когда знаменитость вернулась к сыну через 5 минут, он плакал и говорил, что не хочет быть взрослым, а хочет вернуться в живот к матери.Эвелина Блёданс в своем посте обратилась к Семену и пообещала, что пока она рядом, мальчик всегда будет защищен и она будет опекать его. В конце артистка написала: "Я сделаю всё для твоего счастья и защищенности! Ты - моя жизнь! С днём рождения!". Подписчики поздравили Семена с 8-летием и пожелали ему крепкого здоровья, счастья и надежных друзей. Также фанаты поздравили Эвелину Блёданс с рождением замечательного сына. Пост за 30 минут набрал более 20 000 лайков.