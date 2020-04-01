В Британии старейший житель планеты получил сертификат Книги рекордов Гиннесса
Житель Великобритании Боб Вэйтон, которому недавно исполнилось 112 лет, получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса. Он является самым старым долгожителем планеты, об этом сообщает портал Южный Федеральный.
Долгожитель Боб Вэйтон сообщил о том, что даже не подозревал когда-либо о внесении его имени в Книгу рекордов Гиннесса. Он сообщил, что прожил обычную жизнь и имел мечты, как и любой человек: подняться на Эверест или путешествовать по всему миру. У него также были заболевания в детстве: паротитная корь и коклюш. Мужчина дважды перенёс малярию и несколько сложных хирургических вмешательств, однако он смог всё пережить.
Мужчина уже получил поздравления от главного редактора Книги рекордов Гиннесса. По причине карантина из-за вспышки коронавируса, введённого на территориях большинства стран, он не смог лично поздравить его. Однако работники дома престарелых, в котором на данный момент пребывает Боб Вэйтон, приняли решение устроить ему праздничное мероприятие. Они исполнили для него композицию «Happy Birthday» и вручили сертификат.
Британец стал самым старым долгожителем планеты после смерти Читесу Ватанабе (Япония, род. 5 марта 1907 г.). Женщиной-долгожительницей считается Кейн Танака, которой в январе исполнилось 117 лет.
Долгожитель Боб Вэйтон сообщил о том, что даже не подозревал когда-либо о внесении его имени в Книгу рекордов Гиннесса. Он сообщил, что прожил обычную жизнь и имел мечты, как и любой человек: подняться на Эверест или путешествовать по всему миру. У него также были заболевания в детстве: паротитная корь и коклюш. Мужчина дважды перенёс малярию и несколько сложных хирургических вмешательств, однако он смог всё пережить.
«Порой я обращаю внимание на машины, которые у меня имеются, и мне приходит на ум - как я постарел. У меня раньше и в мыслях не было, что когда-то буду думать об этом», - сообщил рекордсмен.
Мужчина уже получил поздравления от главного редактора Книги рекордов Гиннесса. По причине карантина из-за вспышки коронавируса, введённого на территориях большинства стран, он не смог лично поздравить его. Однако работники дома престарелых, в котором на данный момент пребывает Боб Вэйтон, приняли решение устроить ему праздничное мероприятие. Они исполнили для него композицию «Happy Birthday» и вручили сертификат.
Британец стал самым старым долгожителем планеты после смерти Читесу Ватанабе (Япония, род. 5 марта 1907 г.). Женщиной-долгожительницей считается Кейн Танака, которой в январе исполнилось 117 лет.
В мире
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:10