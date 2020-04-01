В Британии старейший житель планеты получил сертификат Книги рекордов Гиннесса

«Порой я обращаю внимание на машины, которые у меня имеются, и мне приходит на ум - как я постарел. У меня раньше и в мыслях не было, что когда-то буду думать об этом», - сообщил рекордсмен.





Долгожитель Боб Вэйтон сообщил о том, что даже не подозревал когда-либо о внесении его имени в Книгу рекордов Гиннесса. Он сообщил, что прожил обычную жизнь и имел мечты, как и любой человек: подняться на Эверест или путешествовать по всему миру. У него также были заболевания в детстве: паротитная корь и коклюш. Мужчина дважды перенёс малярию и несколько сложных хирургических вмешательств, однако он смог всё пережить.Мужчина уже получил поздравления от главного редактора Книги рекордов Гиннесса. По причине карантина из-за вспышки коронавируса, введённого на территориях большинства стран, он не смог лично поздравить его. Однако работники дома престарелых, в котором на данный момент пребывает Боб Вэйтон, приняли решение устроить ему праздничное мероприятие. Они исполнили для него композицию «Happy Birthday» и вручили сертификат.Британец стал самым старым долгожителем планеты после смерти Читесу Ватанабе (Япония, род. 5 марта 1907 г.). Женщиной-долгожительницей считается Кейн Танака, которой в январе исполнилось 117 лет.