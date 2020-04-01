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В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса

Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса. Эту информацию предоставил источник из министерства внутренней безопасности США.

Новость о дефиците средств индивидуальной защиты в США делает ситуацию в стране критической, учитывая большое количество зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщают чиновники из Министерства внутренней безопасности, государство испытывает недостаток в медицинских халатах, масках, респираторах, перчатках и других элементов врачебного комплекта. По словам источников, определенное количество принадлежностей отложили для федеральных служб оперативного реагирования.

Президент США Дональд Трамп проинформировал, что все необходимые средства отдают тем, кто в них действительно нуждается. О напряженной обстановке говорят и сами врачи, которые запустили флешмоб с требованием предоставить им элементарные принадлежности. Как сообщают в Университете Джонса Хопкинса, на территории США зафиксировано 189,4 тысячи случаев заражения COVID-19, а число летальных исходов превысило 4 тыс. человек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:05

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