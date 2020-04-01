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Анастасия Волочкова вышла в купальнике под весенний снег

Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой она позирует в одном купальнике. Знаменитость запечатлена под весенним снегом.
Анастасия Волочкова вышла в купальнике под весенний снег

44-летняя Анастасия Волочкова не изменила способности своим поведением эпатировать поклонников, продемонстрировав нестандартный ход. Балерина во время карантина придумывает себе развлечения. На опубликованном снимке видно, как она обрадовалась весеннему снегопаду. Артистка позирует на заснеженной поляне в откровенном купальнике розового цвета, гордо демонстрируя свою фигуру. Во время съемок лицо знаменитости сияет оптимизмом, не ощущая совсем никакого дискомфорта от морозного дня. В описании под постом Волочкова отметила, что «прекрасным становится утро, начинающееся с ледяной купели».

За время публикации снимок артистки понравился более 6 тысячам поклонников. Однако, ожидая негативные высказывания пользователей, балерина отключила возможность комментировать пост.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:00

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