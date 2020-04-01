Новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro рекордно подешевел на китайском рынке





Впрочем, пока такой «вкусный» ценник доступен лишь покупателям в Китае. Стоит отметить, что в Европе Xiaomi Mi 10 Pro в конфигурации с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти оценивается примерно в 1000 евро. Как и более простая версия Xiaomi Mi 10, флагман Xiaomi Mi 10 Pro оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1080+, выполненным по технологии AMOLED и имеющим частоту развертки в 90 Гц. В дисплей производитель врезал «глазок» фронтальной камеры с разрешением 20 Мп, а модуль основной камер представлен в виде блока из четырех датчиков с максимальным разрешением 108 Мп.Оснащается модель топовым SoC Qualcomm Snapdragon 865, а за его автономность отвечает встроенная аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.