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Новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro рекордно подешевел на китайском рынке

Китайская компания Xiaomi заметно снизила ценник на новый флагманский смартфон Mi 10 Pro. Теперь стоимость этого гаджета опустилась ниже 300 долларов и составляет невероятные, как для устройств такого класса, 282 доллара США.
Новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro рекордно подешевел на китайском рынке

Впрочем, пока такой «вкусный» ценник доступен лишь покупателям в Китае. Стоит отметить, что в Европе Xiaomi Mi 10 Pro в конфигурации с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти оценивается примерно в 1000 евро. Как и более простая версия Xiaomi Mi 10, флагман Xiaomi Mi 10 Pro оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1080+, выполненным по технологии AMOLED и имеющим частоту развертки в 90 Гц. В дисплей производитель врезал «глазок» фронтальной камеры с разрешением 20 Мп, а модуль основной камер представлен в виде блока из четырех датчиков с максимальным разрешением 108 Мп.

Оснащается модель топовым SoC Qualcomm Snapdragon 865, а за его автономность отвечает встроенная аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:55

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