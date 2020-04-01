"Уверен, спокоен, счастлив": Сергей Лазарев празднует свое 37-летие

Сергей Лазарев активно пользуется социальными сетями. Но несколько месяцев назад певец заявил, что чтение отзывов в Instagram забирает у него большое количество времени. По этой причине исполнитель закрыл возможность комментировать свои публикации. Но сегодня, в честь своего дня рождения, Сергей Лазарев позволил фанатам поздравить себя. Знаменитость опубликовал фотографию, сделанную на одной из фотосессий. В комментарии певец просто написал: "37! Уверен! Спокоен! Счастлив! С Днем Рождения меня".Поклонники исполнителя отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять Сергея Лазарева с 37-летием. Фанаты пожелали имениннику здоровья, любви, благополучия и удачи во всех начинаниях. Многие попросили, чтобы исполнитель больше не закрывал комментарии. За несколько часов публикация Сергея Лазарева набрала почти 170 000 лайков.