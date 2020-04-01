"Уверен, спокоен, счастлив": Сергей Лазарев празднует свое 37-летие
Сергей Лазарев сообщил преданным поклонникам в Instagram, что сегодня он празднует свое 37-летие. Также известный исполнитель отметил, что он счастлив, спокоен и уверен в себе.
Сергей Лазарев активно пользуется социальными сетями. Но несколько месяцев назад певец заявил, что чтение отзывов в Instagram забирает у него большое количество времени. По этой причине исполнитель закрыл возможность комментировать свои публикации. Но сегодня, в честь своего дня рождения, Сергей Лазарев позволил фанатам поздравить себя. Знаменитость опубликовал фотографию, сделанную на одной из фотосессий. В комментарии певец просто написал: "37! Уверен! Спокоен! Счастлив! С Днем Рождения меня".
Поклонники исполнителя отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять Сергея Лазарева с 37-летием. Фанаты пожелали имениннику здоровья, любви, благополучия и удачи во всех начинаниях. Многие попросили, чтобы исполнитель больше не закрывал комментарии. За несколько часов публикация Сергея Лазарева набрала почти 170 000 лайков.
Сергей Лазарев активно пользуется социальными сетями. Но несколько месяцев назад певец заявил, что чтение отзывов в Instagram забирает у него большое количество времени. По этой причине исполнитель закрыл возможность комментировать свои публикации. Но сегодня, в честь своего дня рождения, Сергей Лазарев позволил фанатам поздравить себя. Знаменитость опубликовал фотографию, сделанную на одной из фотосессий. В комментарии певец просто написал: "37! Уверен! Спокоен! Счастлив! С Днем Рождения меня".
Поклонники исполнителя отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять Сергея Лазарева с 37-летием. Фанаты пожелали имениннику здоровья, любви, благополучия и удачи во всех начинаниях. Многие попросили, чтобы исполнитель больше не закрывал комментарии. За несколько часов публикация Сергея Лазарева набрала почти 170 000 лайков.