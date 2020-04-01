Учёные из «Сколково» предложили использовать против COVID-19 обработанную холодной плазмой воду

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Научные сотрудники «Сколково» назвали разработанную ими жидкость «Магнарил». Специалисты отмечают полную её безопасность для человеческого организма, а также сравнительную дешевизну производства. Структура попадающих в обработанную холодной плазмой воду белков разрушается, и после её высыхания поверхность, которая дезинфицировалась этим средством, оказывается стерильной.Работа технологии заключается в следующем: специальной установкой производится холодная плазма, представляющая собой газ из незаряженных и заряженных частиц – он и направляется в обычную воду, после чего атомы утрачивают часть своих электронов и более уже не могут снова стать молекулой HO. В итоге образуются различные формы водорода и кислорода, повреждающие клетки вирусов, включая, как выяснилось, и COVID-19.Помимо агрессивного кислорода, типы возбудителя инфекции разрушаются «Магнарилом» ещё и благодаря хлорноватистой кислоте.– рассказал в беседе с журналистами издания «Известия» Дмитрий Балаболин, занимающий в базирующейся в «Сколково» компании «Магнарил аква лаб» должность руководителя.Исследователи предлагают не только дезинфицировать водой, обработанной холодной плазмой, медицинские маски и различные поверхности, но также распылять это средство в воздухе.