Учёные из «Сколково» предложили использовать против COVID-19 обработанную холодной плазмой воду
Учёные из базирующегося в Москве научно-технологического инновационного комплекса «Сколково» предложили использовать обработанную холодной плазмой воду против различных грибков, бактерий и вирусов, включая COVID-19. Исследователи выявили сильные дезинфицирующие свойства данного средства, преимущество которого перед спиртом и хлоркой заключается в отсутствии резкого запаха и отрицательного воздействия на самочувствие человека.
Научные сотрудники «Сколково» назвали разработанную ими жидкость «Магнарил». Специалисты отмечают полную её безопасность для человеческого организма, а также сравнительную дешевизну производства. Структура попадающих в обработанную холодной плазмой воду белков разрушается, и после её высыхания поверхность, которая дезинфицировалась этим средством, оказывается стерильной.
Работа технологии заключается в следующем: специальной установкой производится холодная плазма, представляющая собой газ из незаряженных и заряженных частиц – он и направляется в обычную воду, после чего атомы утрачивают часть своих электронов и более уже не могут снова стать молекулой H2O. В итоге образуются различные формы водорода и кислорода, повреждающие клетки вирусов, включая, как выяснилось, и COVID-19.
Помимо агрессивного кислорода, типы возбудителя инфекции разрушаются «Магнарилом» ещё и благодаря хлорноватистой кислоте. «Десятая часть процента соли такого вещества, присутствующего в простой воде, предотвращает размножение коронавируса. А поскольку сама кислота намного активнее, чем её соль, мы предполагаем, что данная жидкость не только способна остановить в патогене процесс воспроизведения себе подобных, но также полностью уничтожить его», – рассказал в беседе с журналистами издания «Известия» Дмитрий Балаболин, занимающий в базирующейся в «Сколково» компании «Магнарил аква лаб» должность руководителя.
Исследователи предлагают не только дезинфицировать водой, обработанной холодной плазмой, медицинские маски и различные поверхности, но также распылять это средство в воздухе.
Научные сотрудники «Сколково» назвали разработанную ими жидкость «Магнарил». Специалисты отмечают полную её безопасность для человеческого организма, а также сравнительную дешевизну производства. Структура попадающих в обработанную холодной плазмой воду белков разрушается, и после её высыхания поверхность, которая дезинфицировалась этим средством, оказывается стерильной.
Работа технологии заключается в следующем: специальной установкой производится холодная плазма, представляющая собой газ из незаряженных и заряженных частиц – он и направляется в обычную воду, после чего атомы утрачивают часть своих электронов и более уже не могут снова стать молекулой H2O. В итоге образуются различные формы водорода и кислорода, повреждающие клетки вирусов, включая, как выяснилось, и COVID-19.
Помимо агрессивного кислорода, типы возбудителя инфекции разрушаются «Магнарилом» ещё и благодаря хлорноватистой кислоте. «Десятая часть процента соли такого вещества, присутствующего в простой воде, предотвращает размножение коронавируса. А поскольку сама кислота намного активнее, чем её соль, мы предполагаем, что данная жидкость не только способна остановить в патогене процесс воспроизведения себе подобных, но также полностью уничтожить его», – рассказал в беседе с журналистами издания «Известия» Дмитрий Балаболин, занимающий в базирующейся в «Сколково» компании «Магнарил аква лаб» должность руководителя.
Исследователи предлагают не только дезинфицировать водой, обработанной холодной плазмой, медицинские маски и различные поверхности, но также распылять это средство в воздухе.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:45