Молочные продукты в России могут подорожать на 7-12%





По словам представителя торгово-промышленной палаты, подорожание молочной продукции в стране будет происходить неравномерно. К примеру, меньше всего может увеличиться цена на питьевое молоко – примерно на 3-5%. А вот продукция кисломолочной группы, как ожидают эксперты, вырастет в цене на 5-7%. Сложнее всего дела обстоят со сливочным маслом и сыром – в этой группе продуктов специалисты ожидают рост цен на уровне 10-12%.Петрова также подчеркнула, что изменение курса валют может привести к повышению цены сырья, которое закупается за рубежом. Доля этой составляющей в себестоимости продукции все еще остается довольно высокой, тем более, что большинство российских производителей пользуются не только импортным сырьем, но еще и зарубежными кормами, оборудованием, заквасками, упаковкой и многим другим.Также отмечается, что ситуация на рынке молочных продуктов России во многом будет зависеть от того, насколько изменятся доходы населения, как долго продлится карантин и как в будущем будут корректироваться мировые цены на нефть.