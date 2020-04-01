"Он должен беречься": Андрей Разин попросил Владимира Путина самоизолироваться и руководить страной в онлайн режиме
Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте заявил, что Владимир Путин должен беречься. Также знаменитый продюсер попросил президента России самоизолироваться и руководить страной в онлайн режиме.
Андрей Разин считает недопустимой ситуацию, когда Владимир Путин во время коронавируса посещает больницы и встречается с политиками. Продюсер отметил, что российский президент ничего и никогда не боялся. Но на данный момент, даже главврач больниц в Коммунарке Денис Проценко, который соблюдал все нормы безопасности, заразился смертоносным вирусом. Продюсер призвал всех звезд российской эстрады "не устраивать пир во время чумы", а соблюдать карантин, поскольку из-за массовых мероприятий в зоне риска оказался даже Дмитрий Песков.
Также Андрей Разин написал: "Как Член Общественной Палаты Союзного государства, прошу Владимира Владимировича самоизолироваться и руководить страной спокойно в онлайн режиме, как многие руководители мировых держав". В конце своей публикации знаменитость особо отметил, что президент России должен беречь себя ради будущего всей страны.
Андрей Разин считает недопустимой ситуацию, когда Владимир Путин во время коронавируса посещает больницы и встречается с политиками. Продюсер отметил, что российский президент ничего и никогда не боялся. Но на данный момент, даже главврач больниц в Коммунарке Денис Проценко, который соблюдал все нормы безопасности, заразился смертоносным вирусом. Продюсер призвал всех звезд российской эстрады "не устраивать пир во время чумы", а соблюдать карантин, поскольку из-за массовых мероприятий в зоне риска оказался даже Дмитрий Песков.
Также Андрей Разин написал: "Как Член Общественной Палаты Союзного государства, прошу Владимира Владимировича самоизолироваться и руководить страной спокойно в онлайн режиме, как многие руководители мировых держав". В конце своей публикации знаменитость особо отметил, что президент России должен беречь себя ради будущего всей страны.