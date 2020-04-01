АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

"Он должен беречься": Андрей Разин попросил Владимира Путина самоизолироваться и руководить страной в онлайн режиме

Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте заявил, что Владимир Путин должен беречься. Также знаменитый продюсер попросил президента России самоизолироваться и руководить страной в онлайн режиме.
"Он должен беречься": Андрей Разин попросил Владимира Путина самоизолироваться и руководить страной в онлайн режиме

Андрей Разин считает недопустимой ситуацию, когда Владимир Путин во время коронавируса посещает больницы и встречается с политиками. Продюсер отметил, что российский президент ничего и никогда не боялся. Но на данный момент, даже главврач больниц в Коммунарке Денис Проценко, который соблюдал все нормы безопасности, заразился смертоносным вирусом. Продюсер призвал всех звезд российской эстрады "не устраивать пир во время чумы", а соблюдать карантин, поскольку из-за массовых мероприятий в зоне риска оказался даже Дмитрий Песков.

Также Андрей Разин написал: "Как Член Общественной Палаты Союзного государства, прошу Владимира Владимировича самоизолироваться и руководить страной спокойно в онлайн режиме, как многие руководители мировых держав". В конце своей публикации знаменитость особо отметил, что президент России должен беречь себя ради будущего всей страны.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Он должен беречься": Андрей Разин попросил Владимира Путина самоизолироваться и руководить страной в онлайн…
Врачи рассказали о 5 ошибках домохозяек, чреватых развитием рака или…
Медики порекомендовали пить какао во время карантина для борьбы со…
Популярный кроссовер Haval H6 заменят новой…
Кристина Асмус призналась, что отношения с матерью являются ее главной головной…
"КиноПоиск" составил список популярных фильмов на фоне пандемии…
Учёные из Китая проверили на хомяке эффективность лечения COVID-19 переливанием…
В Великобритании от коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю…
Биограф раскритиковала "подростковое" поведение принца Гарри и Меган…
Корпорация Xerox окончательно отказалась от идеи покупки…
«Вот вам и изоляция»: Снимок Наташи Королевой с Владимиром Винокуром разгневал…
Экономисты рассказали, почему карантин выгоден в денежном…
Рестайлинговая версия Porsche Panamera Sport Turismo замечена на…
Лера Кудрявцева рассказала об отрицательном результате теста на…
Яна Рудковская окрестила развод Самойловой и Джигана «продуманным…
Умный замок со сканером отпечатков пальцев вскрыли обычным…
В Киеве на мать Лолиты Милявской напали из-за русской…
Специалисты рассказали о 5 лучших маслах для массажа для облегчения боли в…
В Сеть слили стоимость консоли нового поколения Sony PlayStation…
«Шумодав» и влагозащита: Компания AKG представила TWS-наушники…
Российские ученые сумели визуализировать мышечную боль с помощью…
Арнольд Шварценеггер играет в шахматы с ослицей во время…
Археологи обнаружили под пирамидами Перу "плывущих" друг за другом акул и…
Google прекращает продажу позапрошлогодних флагманов Pixel 3 и 3…
В Беларуси стартовало производство грузовиков МАЗ нового…
На территории Франции археологи обнаружили необычный…
В камере смартфона Vivo V17 появились стабилизация видео и ночной режим…
Ученые: Внедрение беспилотных автомобилей приведет к увеличению…
Просмотреть все новости