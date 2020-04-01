Врачи рассказали о 5 ошибках домохозяек, чреватых развитием рака или отравлением





Самой главной ошибкой домохозяек специалисты называют маринование мяса или рыбы вне холодильника, что особенно актуально для любителей шашлыков. Дело в том, что при комнатной температуре в продуктах появляется большое количество бактерий. По этой же причине не следует использовать маринад для уже приготовленной пищи. Рекомендуется также тщательно мыть руки до и после приготовления блюд во избежание попадания чужеродных микроорганизмов в еду.Крайне важно также читать этикетки, чтобы определить место, откуда поставляется продукция. Дело в том, что некоторые птицеводческие фермы добавляют физиологические растворы или воду для увеличения веса товара. Это не только ухудшает вкус мяса, но и вредит здоровью. Наконец, нужно учитывать температуру пищи, которая при нагревании может оказывать негативное воздействие на организм. К таковым относится мед, который при добавлении в горячий чай выделяет большое количество канцерогенов.