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Кристина Асмус призналась, что отношения с матерью являются ее главной головной болью

Кристина Асмус в программе для YouTube-канала PeopleTalk TV призналась, что у нее много комплексов. Главной проблемой актрисы являются отношения с мамой.
Кристина Асмус призналась, что отношения с матерью являются ее главной головной болью

Кристина Асмус поделилась, что сама к себе относится со всей строгостью. Актриса тщательно контролирует свой вес и внешность. Она может даже несколько дней не употреблять пищу перед важной фотосессией. «У меня, ужас, какое количество комплексов», - подчеркнула супруга Гарика Харламова. Артистка добавила, что она "парится" по поводу всего, а комплексы идут из детства.

У Асмус с родителями, особенно с мамой, сложные отношения, которые не улучшило даже рождение ребенка. Актриса планирует исправить сложившуюся ситуацию, обратившись к психологу. Поскольку она не может научиться прощать, то испытывает необходимость проработать эти чувства со специалистом. Актриса хочет наладить отношения дочери с ее бабушкой и дедушкой, поскольку они уже не молодого возраста и не будут жить вечно. Асмус очень переживает и считает отношения с матерью своей головной болью. Артистка не может без изменения этой ситуации двигаться дальше, поскольку проблема накладывает отпечаток и на ее профессию, и на отношения в собственной семье, и на воспитание дочери.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:15

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