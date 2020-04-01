В Великобритании от коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек





Отмечается, что супруга покойного актера на данный момент не может даже прибыть в Соединенное королевство и проститься с ним, поскольку находится в Австралии на карантине. Эндрю Джек известен тем, что сыграл майора-повстанца по имени Салуан Эматт в 7 и 8 эпизодах франшизы «Звездные войны». Кроме того, его голосом говорит персонаж Молоха в побочной истории по вселенной – фильме «Хан Соло». Впрочем, наибольшую славу артисту принесло преподавание сценической речи, поскольку Джек считался одним из лучших специалистов, способных обучить актеров изображать любой акцент.К примеру, в свое время Эндрю Джек обучал Пирса Броснана, Роберта Дауни-младшего, а также актеров фильмов «Шерлок Холмс», «Мстители», «Троя», «Властелин колец» и других.