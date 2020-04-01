Учёные из Китая проверили на хомяке эффективность лечения COVID-19 переливанием крови





Для проведения опытов микробиологами были отобраны именно указанные выше животные, потому как структура белка ACE2, считающегося рецептором для проникновения в клетку COVID-19, в их организме схожа с таковым у человека. В течение первой недели с момента заражения сирийских золотистых хомяков коронавирусом симптоматика у них наблюдалась достаточно тяжёлая: у подопытных грызунов оказались поражены лёгкие, трахеи, кишечник и иммунная система. Более всего инфекция проявилась на четвертый день, когда у лабораторных животных начались лёгочные кровотечения, отметил профессор Юэн Квок-юн, руководитель данной научной работы. Тем не менее, через неделю некоторые хомяки пошли на поправку: у них восстановилась масса тела, а в крови были выработаны антитела.На следующем этапе исследования учёные использовали сыворотку крови переболевших COVID-19 грызунов для переливания здоровому сородичу, после чего инфицировали его коронавирусом. В данном случае вирусная нагрузка в его организме оказалась сниженной в 10 раз. Микробиологи из Китая считают, что если людям вводить через вену плазму крови преодолевших инфекцию пациентов, то они смогут восстановиться после заражения намного быстрее и легче.Как пишет местное издание South China Morning Post, сейчас исследователи ожидают одобрения их идеи сотрудниками медицинского комитета по этике, для того чтобы эксперимент можно было продолжить, задействовав в качестве подопытного не животное, а человека.