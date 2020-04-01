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Биограф раскритиковала "подростковое" поведение принца Гарри и Меган Маркл

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от полномочий членов королевской семьи Великобритании. Это событие расстроило биографа Энджелу Левин, которая раскритиковала "подростковое" поведение герцога и герцогини Сассекских.

Королевский биограф Анжела Левин раскритиковала то, как 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл сложили свои обязанности перед королевским двором, сообщив, что "едва узнает" герцога Сассекского. "Их приоритеты больше свойственны избалованным и непокорным подросткам, чем взрослым людям", - добавила она. Британка утверждает, что с годами внук Елизаветы II также стал более мрачным и раздражительным после того, как покинул семью, армию и страну.

Левин удивилась, что вместо "достойного и грациозного" отказа от королевских привилегий пара решила покинуть Канаду, страну Содружества, и обосноваться в американском штате Калифорния. Стоит отметить, что биограф провела не один год в компании принца Гарри и теперь не видит в этом человеке харизматичного и сообразительного дворянина. Это особенно сильно огорчает Левин из-за того, что после помолвки с Меган Маркл в 2017 году, герцог Сассекский доходчиво объяснил будущей жене, что у него есть обязательства перед военными и благотворительная деятельность.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:50

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