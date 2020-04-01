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Корпорация Xerox окончательно отказалась от идеи покупки НР

Американская корпорация Xerox окончательно отказалась от идеи приобретения компании Hewlett Packard из-за экономического кризиса, вызванного пандемией нового типа коронаивирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на официальное заявление несостоявшегося покупателя.
Корпорация Xerox окончательно отказалась от идеи покупки НР

«Нынешний глобальный кризис в сфере здравоохранения, спровоцировавший серьезные рыночные и экономические потрясения, привел к ситуации, которая совсем не способствует покупке компании НР», - приводится сообщение Xerox. В корпорации также отметили, что не будут выдвигать своих кандидатов в обновленный совет директоров Hewlett Packard.

При этом телеканал напоминает, что еще осенью минувшего года Xerox сделала НР предложение о покупке всех активов компании за 33,5 млрд долларов, которое было изначально отклонено, поскольку в руководстве компании решили, что предложенные условия являются недооцененными. В феврале текущего года покупатель изменил свое предложение, увеличив стоимость почти на 10 процентов, однако в НР отказались снова.

Теперь же Xerox объявляет об окончательном отказе от новых попыток приобрести конкурента, а эксперты считают переговоры провальными, прежде всего, для владельцев НР, которые в погоне за дополнительной ценой лишились возможности получить приличную сумму за свои активы, стремительно дешевеющие в условиях глобального кризиса.

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Экономика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:44

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